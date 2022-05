Julia Roberts keert terug naar de romantische komedie: “Het geheim van mijn huwelijk? Voldoende blijven kussen”

Julia Roberts vond de afgelopen jaren nog slechts sporadisch haar weg naar het grote scherm. Ze verscheen in uiteenlopende films, zoals ‘Eat Pray Love’, ‘Wonder’ en ‘Ben is Back’. Maar wat het meest opviel, was dat ze zich in de afgelopen twintig jaar geen enkele keer meer waagde aan een romantische komedie. Met dat filmgenre werd ze in de jaren 90 nochtans wereldwijd bekend, met kaskrakers als ‘Pretty Woman’, ‘My Best Friend’s Wedding’, ‘Notting Hill’ en ‘Runaway Bride’.