Julia Fox open over relatie met Kanye ‘Ye’ West: “Ik ben niet jaloers op Kim. Hij is nu samen met mij”

Haar relatie met Kanye 'Ye' West (44) is veelbesproken, maar Julia Fox (32) doet maar al te graag zelf ook een duit in het zakje. In de podcast 'Call Her Daddy' vertelde ze dan ook openhartig over haar relatie met Ye, haar verleden als dominatrix en Kim Kardashian (41).

Kanye ‘Ye' West liet nog maar pas weten dat hij zijn familie meer bij elkaar wilde, maar het lijkt erop dat ook Julia Fox daarbij hoort. Zij is al een tijdje de nieuwe vlam van de rapper en heeft in een nieuwe podcast nu ook meer licht laten schijnen op haar relatie. Zo vertelt ze: “Ik noem hem mijn vriendje, hij noemt me zijn vriendin. Het gebeurde gewoon en het voelt erg organisch aan. Hij wil dat ik de beste versie van mezelf wordt. Ik ben zijn muze", klinkt het enthousiast.

Of ze jaloers is dat Ye zo vaak zijn liefde voor ex-vrouw Kim Kardashian uit? Julia geeft toe dat er wel nog wat gevoelens in het spel zijn, maar “Dat is menselijk. Dat is normaal", zegt de actrice. “Maar ik weet ook dat hij nu samen is met mij.”

Dominatrix

In de podcast vertelt Julia ook honderduit over haar vorige job als dominatrix. “Doordat ik dat enkel voor geld deed, kreeg ik de kans om over mijn eigen seksualiteit te leren. Daar had ik nooit een kans voor, want mijn seksualiteit werd altijd tegen mij gebruikt. Het was iets om te bewaken en te beschermen, in plaats van iets om te ontdekken. Maar iedereen is een freak. Dus ik ga daarom niet over jou oordelen, en jij niet over mij.”

Julia heeft door haar job ook haar seksuele voorkeuren ontdekt, geeft ze toe. “Ik ben op een of andere manier fan van partnerruil", zegt de actrice, die meteen toevoegt dat ze zoiets nog nooit gedaan heeft. “Ik ben erg jaloers en bezitterig in mijn relatie. Maar zo wil ik niet zijn in de toekomst.” Dat belooft dus voor Kanye ...

