Jules Hanot schrijft een brief aan Tom Waes: “Ik moet bekennen dat mijn bewondering in het begin wel eens door afgunst overschaduwd werd”

Muziek Vlaamse zangeres Karin Setter treurt om de dood van goede vriend Siegfried van het wereldbe­roem­de illusionis­ten­duo Siegfried & Roy

30 januari Ooit werden Siegfried & Roy beschouwd als de beste illusionisten ter wereld, bekroond met een ster op de befaamde Hollywood Walk of Fame. De koningen van Las Vegas gaven in de stad jarenlang elke dag twee sensationele vertoningen, onder meer met hun legendarische witte tijgers. Op het podium lieten ze zelfs een olifant verdwijnen. Maar toen Roy in 2003 tijdens een optreden door zijn witte tijger bij de hals werd gegrepen, ernstig verwond raakte en in een rolstoel belandde, kwam er een einde aan hun spectaculaire carrière.