Jules Hanot schrijft een brief aan Sergio Quisquater: “De spectaculairste aller comebacks is toch wel die van jou, Sergio”

TV Janine Bischops herleeft na corona-schrik: “Maar toch blijf ik een angsthaas”

Onlangs werd ze nog opgenomen in het ziekenhuis na een druk op haar borst, maar ondertussen is Janine Bischops (79) weer helemaal de oude. “Ik lag daar geschminkt in mijn nachtkleedje. De cardioloog zei me de volgende dag dat ik er toch wat marginaal uitzag met al die make-up op mijn gezicht", lacht ze. In een interview vertelt ze over haar rol in ‘Familie’, ouder worden en de angst voor corona. “Ik ben een echt oorlogskind. Weet ge dat mijn voordeur altijd op slot is als ik thuis ben?”

6 november