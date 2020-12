Jules Hanot schrijft een brief aan Philippe Geubels: “Ik maak me stilaan een beetje ongerust nu je moppen een steeds langere baard krijgen”

Muziek Duet van Karen Damen en ‘Voice Senior’-kandidate Ma­rie-Jeanne meteen op 1 in iTunes Top 100

8:31 Ze grepen vrijdagavond net naast de overwinning in ‘The Voice Senior’ - die was weggelegd voor Roland uit team André Hazes, maar toch namen Karen Damen (46) en Marie-Jeanne samen (63) een duet op. Het nummer, ‘Past The Point Of Rescue’, klom gisteren meteen naar de eerste plaats in de Belgische iTunes Top 100.