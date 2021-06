Jules Hanot schrijft een brief aan Karl Vannieuwkerke: “Ik bijt me een zomer lang in je wiel vast”

TV Herbert Flack debuteert vrijwel geruisloos in ‘Familie’: “Dit voelt bijzonder goed”

8:06 De meeste kijkers zullen het wellicht niet hebben opgemerkt, maar Herbert Flack (71) debuteerde dinsdagavond in ‘Familie’. De acteur was slechts in een flits te zien en maakte zo een vrijwel geruisloos debuut. Binnenkort staat er meer op stapel. “Het voelt goed om in de huid te mogen kruipen van een personage waar zoveel mysterie rond hangt.”