Jules Hanot schrijft een brief aan Jacques Vermeire: “Je hoeft niets meer te bewijzen, de cirkel lijkt helemaal rond”

Film Mar­vel-baas heeft spijt van whitewas­hing in ‘Doctor Strange’

21 mei In 2016 ontstond er controverse toen Marvel Studios de blanke actrice Tilda Swinton (60) koos om de rol van The Ancient One, een Aziatisch mannelijk personage, te spelen in ‘Doctor Strange’. Niet de beste keuze, geeft Marvel-baas Kevin Feige (47) nu toe in Men’s Health.