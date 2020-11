Jules Hanot schrijft een brief aan Ella Leyers: “Het midden tussen een licht aangebrande Marina en een elegante prinses”

Showbizz HALLOWEEN­BITS. Batman, Michael Jackson en The Addams Family: zo griezelde bekend Vlaanderen

10:57 The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. En er zijn dan wel geen halloweenfeestjes, maar dat wil niet zeggen dat je favoriete BV’s deze griezelige dag aan zich voorbij laten gaan. Zo vierde bekend Vlaanderen de leukste verkleedpartij van het jaar.