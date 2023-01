Judy moet als eerste ‘Big Brother’ verlaten: “Ik voel me hier niet goed bij”

Twee jaar geleden moest Ziko als eerste naar huis. Vorig jaar was die twijfelachtige eer weggelegd voor Sercan. En dit seizoen kent ‘Big Brother’ met Judy alweer een eerste, Belgische exit. De 34-jarige kandidate met de opvallende looks slaagde er de voorbije week niet in om voldoende indruk te maken. Nederlanders Jason (20) en Rob (66) - respectievelijk het jonkie en de ouderdomsdeken van de groep - mogen hun verblijf nog minstens een weekje verlengen.

Voor Judy kwam haar exit hard aan. “Ik voel me hier niet goed bij”, vertelde ze achteraf. “Ik had niet verwacht dat Jason veilig zou zijn (Judy werd door de Nederlander genomineerd, red.). En de rest ook niet, denk ik. Ik voelde me een beetje bedrogen door Jason en we gaan geen goede band hebben, denk ik.” Over haar verblijf an sich is Judy wel positiever. “Het is onbeschrijfelijk hoe snel je zo’n klik kan krijgen met bepaalde mensen. Da’s echt gek.”