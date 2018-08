Juan Gerlo uit 'Ghost Rockers': "Ik zou niet kunnen rondkomen zonder artiestenuitkering" Christophe D’Huysser

28 augustus 2018

06u00

Juan Gerlo (27) geeft de fakkel door aan zijn jongere zus Lisa (24). Hij deed mee in Ghost Rockers, zij is vanaf 3 september te zien in Campus 12 op Ketnet. En ook al verschillen de twee acteurs danig van karakter, toch is er een sterke band. Zeker sinds de scheiding van hun ouders.

Juan Gerlo mag binnenkort zijn 'Ghost Rockers'-gitaar definitief aan de haak hangen. De Studio 100-reeks waarin hij Jonas speelde, wordt na vier seizoenen stopgezet en midden september maken hij en de andere 'Ghost Rockers' zich klaar voor hun allerlaatste shows om dan in de zomer van 2019 definitief afscheid te nemen.

"Ik vind het wel jammer dat het stopt, want ik heb altijd graag opgetreden met de Ghost Rockers", zegt Juan. "Maar de laatste tijd werd het steeds moeilijker om onze vijf agenda’s op elkaar af te stemmen. Ghost Rockers is geen hype meer, maar wel nog altijd heel populair. Toch voel je dat ze bij Studio 100 en Ketnet nu de focus willen leggen op Campus 12, onze opvolger."

En daarin speelt je zus Lisa mee.

Juan: Dat vind ik grappig. Ik geef de fakkel door (lacht).

Lisa: Ik had nooit verwacht dat ik de rol van Bo zou krijgen. Ik wilde gewoon mijn kans wagen, maar stootte steeds door naar de volgende ronde waardoor het elke keer wat concreter werd. Heel straf.

Heeft je broer een goed woordje gedaan bij de bazen?

Lisa: Totaal niet. Toen ze bij de eerste auditieronde merkten dat ik de zus ván was, vielen ze totaal uit de lucht. Hun reactie was: die Juan had ons wel iets mogen zeggen (lacht). Maar dat wilde ik niet. Ik zing ook bij het Studio 100-koor en het eerste halfjaar heb ik tegen niemand gezegd dat ik de zus van Juan ben. Anders zouden ze denken dat ik daarom een plekje heb bemachtigd. En dat is dus niet zo.

Juan: Lisa heeft nog meegespeeld in kortfilms, dus ze heeft wel wat ervaring.

Ben je blij dat je nu uit de schaduw treedt van je broer?

Lisa: Maar dat gevoel heb ik nooit gehad. Ik heb gewoon altijd mijn ding gedaan. Oké, toen we samen in het Sportpaleis stonden tijdens De Grote Sinterklaasshow, ik met het Studio 100-koor en Juan met de Ghost Rockers, waren alle spots op hem gericht en niet op mij. Maar ik vind dat absoluut niet erg.

Juan: Ik heb toen toch wel even naar boven heb gekeken om mijn zusje te zien. Ik vond dat heel speciaal.

Juan leeft fulltime van het acteren, maar jij hebt nog een vaste job, Lisa.

Lisa: Ik geef bijlessen Nederlands en Engels en da’s perfect combineerbaar met mijn werk voor Studio 100. Natuurlijk zou ik het leuk vinden om nog meer te acteren, maar anderzijds weet ik dankzij Juan ook wel welke financiële onzekerheden erbij komen kijken. Maar mocht ik een grote kans krijgen, dan zou ik niet twijfelen om er volledig voor te gaan.

Juan: Ik zou niet van het acteren kunnen leven zonder artiestenuitkering. Zeker omdat nu met Ghost Rockers een groot project wegvalt. Maar ik kan nog altijd geld uitgeven zonder dat ik elke euro vijf keer moet omdraaien. Al weet je natuurlijk nooit hoe het over een jaar zal zijn. Die voortdurende onzekerheid knaagt wel. Het komende half jaar heb ik mijn handen vol met de spektakel-musical 40-45. Maar op mijn vrije dagen ga ik auditie doen.

Nu je meespeelt in Campus 12 word je een echte BV, Lisa. Hoe ga je omgaan met die bekendheid?

Lisa: Daar heb ik nog niet over nagedacht, want ik ga ervan uit dat de mensen me niet herkennen (lacht).

Juan: Wij zijn ook ‘maar’ BV’s die voor werken kinderen, hé. Nathalie Meskens en Koen Wauters kunnen niet over de Meir lopen zonder herkend te worden.

Lisa: Ik zou het niet erg vinden als kindjes vragen om een foto. Dat ben ik al gewoon als ik met Juan naar de markt ga of wanneer we bij Ikea gaan eten.

Wil je er dan toch niet op je best uitzien?

Lisa: Ik heb mezelf voorgenomen om er dagelijks wat deftiger uit te zien, want ik doe amper make-up op en pak gewoon vlug een outfit uit de kast. Maar ik denk dat ik al snel weer gewoon in een shortje en met mijn haar in een dot ga winkelen. En als ik dan iemand tegenkom, dan wordt het maar een lelijke foto.

Juan: Na haar auditie zei iemand van Studio 100 tegen mij: ‘Je zus is een knap kind.’ Ik stond even perplex.

Lisa: Ik hoor vooral dat ze Juan een heel rustige en slimme gast vinden.

En eentje die tegenwoordig ook vrij gespierd is.

Juan: Ik ben al een tijdje intensief aan het fitnessen. Mijn lijf is mijn instrument, weet je. Ik ben nu volop werk aan het zoeken, maar er zijn niet veel jonge acteurs die het hoofd en het lijf hebben om bepaalde rollen te spelen. Niet dat ik alleen nog maar in bloot bovenlijf wil acteren, maar het zou zonde zijn om die kansen te missen. Vroeger was ik heel onzeker over mijn lichaam. Tot enkele jaren geleden zou ik nooit mijn T-shirt hebben uitgetrokken op een festival. Dit jaar wel.

Speelden jullie dan als kind ook al veel toneel?

Juan: We hebben toch een heleboel foto’s samen waarop we verkleed stonden. Lisa als Sneeuwwitje en ik als Power Ranger.

Lisa: Soms hoor je verhalen van broers en zussen die vroeger voortdurend met elkaar in de clinch lagen, maar bij ons viel dat heel goed mee. Behalve die keer dat hij met een baseballknuppel een pingpongbal in mijn oog mikte. Maar Juan voelde zich meteen heel schuldig (lacht). Enkel in de puberteit hebben we elkaar wat meer met rust gelaten.

Juan: Lisa was nogal een frank geval en ik niet. Ons moeder keek daar heel erg van op.

Lisa: Ik wilde op mijn zestiende al uitgaan, Juan zat op die leeftijd nog gewoon thuis. Dus moest ik voor mezelf het pad effenen.

Was je dan niet de grote beschermende broer, Juan?

Lisa: Maar ik herinner me nog wel dat hij me kwam troosten toen het uit was met mijn vriendje. We hebben toen heel de avond zitten babbelen en lachen. En daardoor voelde ik me meteen veel beter.

Juan: Je mag ook niet vergeten dat onze ouders uit elkaar zijn gegaan toen we nog heel jong waren. We waren ofwel bij mama, ofwel bij papa, maar wel altijd samen. Daardoor hebben we een sterke band ontwikkeld.

Wat bewonderen jullie het meeste in elkaar?

Juan: Lisa is veel meer van de aanpak. Als ze iets wil, dan begint ze er meteen aan terwijl ik tien keer nadenk vooraleer ik actie onderneem. Dat is soms vijf keer te veel.

Lisa: Maar dat bewonder ik net in jou. Ik denk soms te weinig na waardoor ik achteraf soms denk: ik had beter wat langer gewacht.

Juan: Hangt af van de situatie. Ook vind ik het straf hoe ze alles combineert en nu haar droom achterna jaagt.

Lisa: Maar jij bent wel musical gaan studeren terwijl iedereen zich luidop afvroeg of je dat wel zou doen. ‘Kies voor iets met zekerheid!’ Dat heb ik wel gedaan.

Juan leerde zijn vriendin Tinne Oltmans kennen op de set van Ghost Rockers. Straks word jij misschien ook verliefd op een tegenspeler, Lisa.

Lisa: Maar ik heb al vijf jaar een vriendje en ik ben heel gelukkig in onze relatie. Tim vindt het fantastisch dat ik mijn dromen najaag, maar blijft liever uit de spotlights.

Jij bent wel samen met een bekend iemand, Juan.

Juan: Ik ben niets anders gewoon, want Tinne en ik zijn samen bekend geworden. En dat we samen in Ghost Rockers zaten, had ook zo zijn voordelen: samen uit, samen thuis. We waren allebei vrij op dezelfde dagen. Nu is dat wat minder. Tinne heeft haar eigen band en ik wil meer acteren en dus evolueert je relatie ook mee. Maar we blijven elkaar graag zien.

Lisa: Tinne en ik komen ook enorm goed overeen. We sturen elkaar vaak berichtjes en ik vind haar de perfecte match voor Juan.

Juan: Tinne wist eerder van die auditie van Lisa dan ik. Dat vond ik wel het toppunt (lacht). Maar vroeger wist ik het ook vaak pas als laatste als mijn zus een lief had. Pas toen ik hem thuis aan tafel zag zitten, had ik het door.

Wonen jullie al samen met jullie lief?

Lisa: Wij cohousen met vier in de buurt van Gent om wat centjes te besparen.

Juan: Voorlopig hebben Tinne en ik geen plannen in die richting. Het gaat goed zoals het nu is. We zijn nu ook elk bezig met onze carrière uit te bouwen na het Ghost Rockers-tijdperk en daar kruipt al veel tijd en energie in.

Tot slot: zouden jullie graag eens samen in een project staan?

Juan: Ik zou dat wel graaf vinden.

Lisa: Zolang we maar geen koppel moeten spelen. Dat is een brug te ver.