Joyce en Raissa uit ‘Jonge Wolven’ serveren regelmatig cocktails op Buckingham Palace: “De Queen vond onze tonic lekker, maar er moest wel wat porto bij”

Het is amper vijf jaar geleden dat Joyce en Raissa de Haas hun eigen tonicbedrijf Double Dutch uit de grond stampten, maar in die tijd is de zaak uitgegroeid tot een fenomeen. Intussen verkopen de twee elke maand meer dan 1 miljoen flesjes tonic in 26 landen en het Amerikaanse magazine Forbes plaatste hen in zijn prestigieuze 30 under 30 Europe-lijst met jonge ondernemers om in de gaten te houden. Ja, het gaat extreem hard voor de Antwerpse tweelingzussen, die momenteel te zien zijn in het VTM 2-programma Jonge Wolven. “We zijn veel sneller gegroeid dan ooit gedacht en daar zijn we best trots op”, aldus Joyce. “Maar de voorbije jaren hebben Raissa en ik dan ook keihard gewerkt om te staan waar we nu staan. Met veel passie en doorzettingsvermogen. En we zijn natuurlijk ook goed omringd door de juiste mensen, wat zeer belangrijk is.” De ondernemende zussen blijven ook groots dromen. “Onze ambitie is nu om naar tien miljoen flesjes per maand te gaan en een nog groter marktaandeel te krijgen in onze sector”, vult Raissa aan.