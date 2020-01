Joyce De Troch wordt nieuwe event-manager van Dennis Black Magic MVO

13 januari 2020

17u52 7 Showbizz Joyce De Troch wordt de nieuwe event-manager van Dennis Black Magic. Dat nieuws maakte de pornokoning zelf bekend via Instagram.

“Even officieel voorstellen”, schrijft hij bij een foto waarop hij samen met Joyce te zien is. “Niemand minder dan Joyce De Troch is mijn event-manager en ik ben ongelofelijk trots!”

Ze organiseren bijvoorbeeld de ‘Black Zaturday’-feestjes in nachtclub ZUCO in Roosdaal, in aanwezigheid van vele aantrekkelijke dames.

Dennis Black Magic, ofwel Dennis Burkas is sinds september vorig jaar weer op vrije voeten. Hij zat sinds maart 2018 in de gevangenis nadat hij veroordeeld werd voor zedenfeiten.