Joyce De Troch verwent zaterdag de vips op nieuw ‘Zillion Beach’-event: “Ik dacht in een string te komen?”

Wie nog wil gaan genieten van de feelgood musical ‘Vergeet Barbara’ zal snel moeten zijn. Deze week worden namelijk de allerlaatste voorstellingen gespeeld in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. In deze musical, waar onder meer Gert Verhulst, James Cooke en Jelle Cleymans schitteren, staat de muziek van Will Tura centraal. “We hadden wel al even door dat het minder goed ging met Will”, vertelt Free Souffriau die de rol van Barbara op zich neemt. De keizer van het Vlaamse lied kampt al enige tijd met de ziekte van Alzheimer. Hoe Free de laatste week beleeft? Dat ontdek je in een nieuwe Showbits.