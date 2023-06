Joyce De Troch verwent zaterdag de vips op nieuw ‘Zillion Beach’-event Frank Verstraeten: “Ik dacht in een string te komen?”

BV “Een selfie vragen op de koffieta­fel van mijn opa... Dat vond ik er toch over”: Jo Hens worstelt soms met het BV-schap

“Ik zou graag kunnen acteren zonder herkend of aangesproken te worden.” Jo Hens (34) is al 14 jaar te zien als Niko in ‘Familie’, maar aan zijn BV-schap kan hij soms nog moeilijk wennen. Dat geeft hij toe in Dag Allemaal, in een gesprek over de voor- en nadelen van bekend en geliefd zijn. “Ik voel me niet te goed om met fans op de foto te gaan. Maar ik heb er niet altijd zin in.”