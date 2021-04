Joyce De Troch vertrouwt dokters niet langer blindelings: “Ik ben mismeesterd door mijn gynaecoloog”

Muziek Nieuwe mijlpaal voor Duncan Laurence: ‘Arcade’ bereikt goud in de Verenigde Staten

16 april Een optreden bij ‘The Today Show’, bij Ellen Degeneres én een plaats in de ‘Billboard Top 100’. 2021 kan voor Duncan Laurence (27) al niet meer stuk, maar hier blijft het bovendien niet bij. Duncan heeft met zijn nummer ‘Arcade’ nu ook goud bereikt in de Verenigde Staten. Dat de Nederlandse songfestivalwinnaar door het dolle heen is, hoeven we je dan ook niet te vertellen.