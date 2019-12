Joyce De Troch krijgt veel negatieve reacties op ‘blackface’-foto: “Je zegt dat je geen racist bent, maar dan doe je dit” MVO

03 december 2019

00u03 3 Showbizz Joyce De Troch is een grote voorstander van de Zwarte Piet-traditie, zo liet ze eerder al optekenen via haar sociale media. En dan bedoelt ze ook écht helemaal zwart. Vandaag postte ze ook een foto van zichzelf met zwarte make-up, maar dat schoot toch bij vele volgers in het verkeerde keelgat. “Hoe marginaal kan je zijn?”, klinkt het.

“Belofte maakt schuld”, schrijft ze bij de foto. Eerder promootte ze een event waarbij vele mensen zich in Zwarte Piet zouden verkleden, en daar deed ze duidelijk zelf aan mee. “Na een persoonlijke afdaling door onze schoorsteen blijkt inderdaad dat pikzwart het resultaat is. En nog meer respect voor zij die onze kindjes blij maken met hun zwarte make-up! Das verdorie best wat werk om aan te brengen. Ik concludeer tevens: veegpiet is dus voor zuurpruimen én luilakken. Neen, ik ben geen racist, ik kom op voor onze waarden en normen.”

Negatieve reacties

Die woorden komen echter hol over bij vele lezers. “Kinderen geven niks om de kleur van Zwarte Piet”, merkt iemand op. “Je kan verkleed komen als mango en de kindjes zullen nog altijd blij zijn, zo lang je maar cadeautjes bijhebt.”

“Welke waarden en normen?”, vraagt een andere lezer zich af. “Onze waarden en normen om anderen te discrimineren of om te vormen tot karikaturen voor het plezier van een kinderfeest? Het is 2019!”

“Ik begrijp echt niet dat je, als je een beetje ingelezen bent in de materie, of een béétje rond je kijkt, niet beseft hoe fout dit is”, schrikt iemand.

“Hey Joyce, de vorige eeuw hangt hier aan de lijn, die hadden namelijk heel graag hun #blackface teruggehad! Bel jij ze even terug?”, schrijft iemand anders. Blackface is een veelbesproken fenomeen waarbij blanke mensen zichzelf zwart schilderen om zwarte mensen uit te beelden, vaak als karikatuur. Het wordt gezien als racistisch, en is daarom af te raden. De hashtag #blackface komt verschillende keren terug in de reacties.

“Ik hoop dat het er nooit meer afgaat”, gaan haar volgers verder. “Je zegt dat je geen racist bent, maar dan doe je dit... ”

Sommige volgens steunen Joyce wel. “Super, groot gelijk”, klinkt het hier en daar. “Dit is onze cultuur!”