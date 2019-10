Exclusief voor abonnees Joyce De Troch: “Ik eet geen vlees, snoep zelden, maar drink wel dagelijks twee tot vier glazen rosé” VVDW

19 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Volgende maand mag Joyce De Troch (45) zich voor het eerst in lang nog eens uitleven als actrice, haar favoriete bezigheid in de media. Door de vele avondjes op de planken, zullen haar dochters Alexia en Adriana het wel vaker zonder hun mama moeten stellen. “Ik zal ze weer wat meer moeten loslaten”, vertelt Joyce in Story.

De naam Joyce De Troch gaat voor veel mensen hand in hand met de wulpse verschijning die in de jaren 90 twee keer voor Playboy poseerde en samen met de andere Opium-dames zwoel zong van ‘doe me hard, doe me heet, doe me goed’. Maar ze was ook actrice in de VTM-serie ‘Verschoten & Zoon’ en de theaterkomedie ‘Boeing Boeing’. En eigenlijk genoot ze daarvan het meest. “Acteren is het leukste wat ik ooit in de media heb gedaan”, vertelt Joyce. “Op aanraden van mijn schoonbroer Christophe (Stienlet, red.) deed ik auditie bij de Komedie Compagnie van Dirk Van Vooren. En blijkbaar viel ik in de smaak.” Zo komt het dat ze zestien jaar na haar laatste wapenfeit als actrice binnenkort te zien is naast haar schoonbroer in ‘‘t Groot Lot’. “Mijn personage Véronique leeft boven haar stand, ziet het groots en houdt van luxe. Enfin, een rol die me wel ligt om te spelen (lacht). Acteren is lang geleden, maar Christophe heeft me tips gegeven om mijn teksten in te studeren. En tijdens de repetities leer je ook veel bij, vooral lachend. Christophe heeft gevraagd om ons veel kusscènes te geven (lacht). Het zou me eigenlijk niet kunnen schelen, het is maar een vak, hé. Mijn zus Lesley maakt er ook geen spel van. En ik zou nooit op Christophe kunnen vallen. Gek zou ik van hem worden, met al zijn energie!”

