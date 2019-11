Joyce De Troch gaat opnieuw acteren: “Ik heb geen grijze zone, bij mij is het alles of niks” SDE

09 november 2019

09u00

Bron: GVA 1 Showbizz Na zestien jaar staat Joyce De Troch (45) nog eens op de planken. Het voormalige model speelt mee in het stuk ‘t Groot Lot’ - samen met schoonbroer Christophe Stienlet (44) - en geniet met volle teugen van de terugkeer naar het theater. Dat vertelt ze in Gazet van Antwerpen. “Al kan ik de kritieken in de wandelgangen al vermoeden.”

Joyce De Troch noemt zichzelf geen échte actrice, ondanks aantoonbare acteerervaring in de VTM-reeks ‘Verschoten & Zoon' en het toneelstuk ‘Boeing Boeing’. Maar er is dus toch onzekerheid, nu ze na zestien jaar opnieuw op de planken staat. Dat vertelt ze in Gazet van Antwerpen. “Er zijn zo veel goeie acteurs en het aantal beschikbare rollen is zo ongelooflijk klein. Ik kan de kritieken in de wandelgangen al vermoeden. Maar dat betekent niet dat ik er niet voor ga. Ik heb geen grijze zone. Bij mij is het alles of niks.” En ze wordt wel gerespecteerd door haar collega’s, klinkt het. “Net omdat ik uit het tijdperk kom waarin presenteren nog appreciatie opwekte. Ik werd opgeleid om te kunnen omgaan met micro en camera. Mensen entertainen was nog een job. Terwijl influencers op Instagram betaald worden om thuis zelf fotootjes te nemen. Van mij mag dat allemaal. Ik neem ook selfies. Maar het maakt wel dat ik met theater terechtkom in een soort van BV-familie die dezelfde tijd heeft meegemaakt en daar nog respect voor heeft, ook al komen we elkaar maar één keer per jaar tegen op een feestje.”

Dat ze haar BV-status de laatste jaren grotendeels achter zich heeft gelaten, vindt ze niet zo’n probleem. “Ik kom nog uit de verzameling bekende Vlamingen die door verschillende generaties nooit meer vergeten zal worden, net als Véronique De Kock of Phaedra Hoste. Maar het hangt er de laatste jaren toch vooral van af hoe ik mijn haar doe. Als ik de zaak opsteek, herkennen ze me nog altijd. Werk ik met gordijntjes, dan is het al moeilijker. En de jongens die sigaretten staan te roken aan de schoolpoort herkennen me nooit", lacht ze.

‘‘t Groot Lot’, van 15 november tot 08 december in Theater Elckerlyc. Tickets en info op www.elckerlyc.be