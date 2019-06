Exclusief voor abonnees Joyce De Troch dopt haar eigen boontjes: “Mijn man is zo weinig thuis, veel mensen weten niet eens dat ik relatie héb” Wim Nijsten

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Dit najaar staat actrice/presentatrice Joyce De Troch (44) voor het eerst in jaren nog eens op de planken. Een welkome afwisseling op haar huidige leven als drukbezette zakenvrouw. En als uiterst beschermende mama van Alexia (9) en Adriana (8). “Ik denk niet dat de navelstreng met m’n dochters al is doorgeknipt”, zegt Joyce. “En als ze straks gaan puberen, puber ik lekker mee.”

Even uw geheugen opfrissen. Joyce De Troch leerden we kennen in 1995 door haar deelname aan de (nu opgedoekte) Miss Belgian Beauty-verkiezing. Niet omdat ze die won, maar omdat ze uit de wedstrijd werd gezet nadat ze op haar hotelkamer was betrapt met een journalist.

Het was het begin van een opgemerkte tv-carrière voor het fotomodel. Joyce presenteerde onder meer de datingshow ‘Ideale Maten’ op VT4 (nu VIER), speelde vier seizoenen de secretaresse van Jacques Vermeire in ‘Verschoten & Zoon’, stond naakt in Playboy en zong bij het sexy meidentrio Opium, naast Katia Alens en Inge Moerenhout. Wat haar carrière ook een onmiskenbare boost gaf, was haar relatie (van 1998 tot 2006) met radiomaker Peter Hoogland.

Fiscale fraude

Toen haar mediacarrière een stille dood stierf, lanceerde Joyce zich samen met haar moeder Vera als wedding- en eventplanner. Met hun evenementenbureau Enjoy zijn ze, ondanks een veroordeling voor fiscale fraude in 2013, ook vandaag nog zeer actief. Wat weinig mensen weten, is dat Joyce ook nog op de planken heeft gestaan. Zestien jaar geleden was de laatste keer, in ‘Boeing Boeing’, aan de zijde van o.a. Marijn Devalck en Danni Heylen.

“Van alles wat ik ooit in de media heb gedaan, staat theater helemaal bovenaan op het lijstje”, verrast Joyce. “Die liefde is nooit overgegaan.” Dus vertelde ze haar schoonbroer Christophe Stienlet - die straks zijn opwachting maakt in ‘Familie’ - over dat sluimerende verlangen, en hij stelde haar voor om eens met Dirk Van Vooren van De Komedie Compagnie te gaan praten. “Ik ben dan een casting gaan doen en ik kreeg één van de vier hoofdrollen in ‘’t Groot Lot’, naast Dirk zelf, Christophe en de fantas­tische Jasmine Jaspers.”

