Joyce De Troch (44) stuurt haar dochters op boksles: "Tijd dat ze hun 'vrouwtje' leren staan" Redactie

29 augustus 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Joyce De Troch stuurt haar twee dochters, Alexia (9) en Adriana (7) naar de boksles. Dat vertelt ze in weekblad TV Familie. "Ik wil dat mijn dochters van zich kunnen afbijten", klinkt het.

Joyce werd enkele jaren terug slachtoffer van een inbraak in haar huis. "Mijn veiligheidsgevoel is weg, ik durf zelfs ’s avonds geen kopje koffie meer drinken in de tuin", vertelde ze toen. Om die reden besloten Joyce en haar vriend Gert zelfs te verhuizen. Begrijpelijk dat de bezorgde mama haar dochters wil wapenen tegen mogelijke gevaren. Maar zo jong al leren boksen, is dat niet wat overdreven?

"Alexia en Adriana deden al judo", vertelt Joyce. "Maar toen we van Gent naar het Waasland verhuisden, moesten ze hun favoriete judoclub achterlaten. Bij de nieuwe club leerden ze niet veel meer bij. Ze vonden het ook niet meer zo plezant...Tja, dan ga je als ouder op zoek naar een andere vechtsport hé."

Waarom per se een vechtsport? Houden kleine meisjes niet meer van tekenen of ballet?

Ik wil dat mijn dochters van zich kunnen afbijten. Ik leer hen dat niet alles in het leven rozengeur en maneschijn is. Soms moet je vechten, figuurlijk én letterlijk. Niet iedereen is lief en vriendelijk. Ik maak mijn dochters bijvoorbeeld ook duidelijk dat je niet alles kan oplossen met lieve woorden of beleefd jaknikken.

Klink je nu niet wat hard?

Misschien wel, ja. Maar we leven niet in een veilige wereld, hé. Alexia en Adriana zijn twee mooie meisjes. Ze rijden vaak rond met de fiets. Ik mag er niet aan denken dat hen iets zou overkomen.

Je bent echt bang, hé.

We leven niet in een veilige wereld, hé. Meisjes worden bestolen, of erger, aangerand... Als iemand hen kwaad probeert te doen, dan moeten ze zich kunnen verweren. Al trappen ze in een man zijn kruis of slaan ze een gebit uit, dat maakt niet uit. Zelfverdediging is belangrijk, zeker als klein meisje.

Heb je zelf ooit aan vechtsport gedaan?

Nee, maar de tijdsgeest was in mijn jeugd helemaal anders hé. En als kind sta je er ook niet bij stil hoe nuttig het kan zijn.

Staat er eigenlijk een minimumleeftijd op boksen?

Gert en ik hebben ons goed geïnformeerd welke vechtsport ze al kunnen aanleren, gezien hun leeftijd. ’t Zijn sportieve meisjes, dus fysiek kunnen ze zeker wel wat aan. Maar het is ook belangrijk om na te denken welke bewegingen een jong meisje moet kunnen om zichzelf te verdedigen... Boksen leek ons het meest geschikt.

Heb je al een lesgever gevonden?

Ja. Een dame die al enkele internationale bokswedstrijden heeft gewonnen. Dus wij zijn tevreden. Waar een wil is, is een weg. En waar een stouterik is, wordt erop getimmerd! (lachje)