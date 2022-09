Journaliste zag interview met Camilla last minute in het water vallen: “Plots zat ze met Charles in een helikopter”

RoyaltyJournaliste Jenna Bush Hager (40) had zich haar interview met Camilla Parker Bowles (75), intussen de koningin-gemalin, wellicht anders voorgesteld. Een jaar lang had ze haar gesprek voorbereid en vorige donderdag was het eindelijk zover. Alleen kreeg Charles net op dat moment een telefoontje over de slechte gezondheidstoestand van z’n moeder. De rest is geschiedenis.

In een interview met ‘Today’ verklapt journaliste Jenna Bush Hager hoe de geplande ontmoeting is verlopen met Camilla én de toenmalige prins Charles, nu koning Charles III. “Er ging een jaar voorbereiding aan te pas voor ons interview”, begint ze. “Het ging haar enige interview zijn met de Amerikaanse pers. Maar de avond ervoor had haar vlucht met British Airways vertraging. Dus zelfs koniginnen kunnen vertraging hebben", voegt ze er grappend aan toe. “We zouden samen eten en elkaar beter leren kennen. Dat ging dus niet door, maar ik heb wél kunnen dineren met Charles, op zijn laatste avond als prins. Het was een heerlijke maaltijd en het eerste wat hij zei was: ‘Mijn liefste vrouw is zo triest nu, maar kan haast niet wachten om morgen met je samen te zitten.’ Het was een erg gezellige avond en we hadden fijne gesprekken.”

Helikopter

Van de slechte gezondheidstoestand van Queen Elizabeth was toen nog geen sprake. “De ochtend nadien installeerden we ons voor het interview”, vervolgt de reporter. “Tegen de middag hoorden we plots veel heen en weer geloop in de gangen. Personeelsleden kwamen ons vervolgens waarschuwen dat we stil moesten zijn, omdat Charles een belangrijk telefoontje kreeg.” Voor ze het goed en wel doorhadden, arriveerde er plots een helikopter. “Er werd ons gemeld dat het interview, waar ze oorspronkelijk erg enthousiast over waren, abrupt werd uitgesteld. Ze vlogen in alle haast naar Balmoral.”

Veel informatie over de onverwachte annulatie werd niet meegedeeld, maar ze kregen wel te horen dat de koningin “zich niet goed zou voelen” en dat ze daarom bij haar wilden zijn. “Ondanks de teleurstelling zaten we vooral erg met hen in. En wie weet krijg ik mijn interview nog met Camilla. Maar in de eerste plaats moeten ze nu bij hun familie zijn. Ik leef erg met hen mee.”

