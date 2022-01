Journaliste Julie Colpaert over ‘BOOS’: “Vooral Ali B komt in opspraak”

De uitzending van ‘BOOS’ werd aangekondigd als het moment waarop ‘de beerput opengaat’, en dat was volgens Colpaert geen understatement. “Dit gaat echt over misbruik en grensoverschrijdend gedrag door verschillende mannen en op verschillende manieren. Alleen al de kwantiteit: 19 meldingen tegen Jeroen Rietbergen, 15 tegen een anonieme regisseur, 2 echte klachten tegen Ali B én enkele klachten tegen Marco Borsato. Het gaat telkens om hetzelfde stramien: oudere mannen die hun macht misbruiken ten opzichte van jonge meisjes, die aan het begin van hun carrière staan.”

Bekijk hier één van de getuigenissen over Ali B.:

Ali B komt het zwaarst in opspraak. “Ongetwijfeld, want daar gaat het echt om gedwongen seks met kandidaten. Zij vinden het moeilijk om het woord ‘verkrachting’ te gebruiken, omdat ze met een schuldgevoel zitten. Maar intussen zijn er wel twee objectieve klachten over verkrachting ingediend bij het gerecht, dat zal heel zwaar doorwegen. Het opmerkelijke is dat Ali B tot op heden toe nog altijd ontkent dat er iets is gebeurd.”

“Dit is zeer beschadigend voor tv-baas John de Mol”, aldus Colpaert. “Dit is iets wat je niet wil meemaken. De vraag is: hoe is dit al die jaren kunnen gebeuren zonder dat hij dit opgemerkt heeft? Hij was ook zichtbaar nerveus tijdens het interview in het programma. Zal dit een blijvende smet zijn op al zijn programma’s? Dat zal nog moeten blijken.”