Josjes pop-upwinkel is stunt voor 'Make Belgium Great Again' IDR

17 oktober 2019

00u00 0 Showbizz Een aantal weken geleden liet Josje Huisman (33) weten dat ze met 'More' een pop-upwinkel zou openen. Al bleek dat nieuws in werkelijkheid een stunt te zijn voor 'Make Belgium Great Again'. "Ik wilde de makers helpen om de kost van 'fast fashion' onder de aandacht te brengen", legt de zangeres uit.

Gisteravond stelde Josje die 'collectie' voor aan een select publiek. "De genodigden dachten dat ze mijn modecollectie te zien zouden krijgen en konden kopen, maar in feite lieten Frances en ik ze zien wat de echte kost is van die snelle mode", zegt Josje. "Ik denk dat veel mensen daar niet bij stilstaan. Daarom willen we hen echt oproepen om beter na te denken over de kledij die ze kopen, indien mogelijk voor 'fair fashion' te kiezen en de stuks uit je kast die stof liggen te vergaren eens wat vaker aan te trekken. Daarmee willen we niet zeggen dat je nooit meer mag gaan shoppen, maar we roepen op om beter na te denken over wat je koopt. Zelf ben ik me daar al een tijdje bewust van. Een stuk uit pakweg Primark zal je bijvoorbeeld niet terugvinden in mijn kast."