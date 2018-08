Josje over kritiek op haar 'vroege' zwangerschap: "Ik leef mijn leven zoals ik dat wil" DBJ

01 augustus 2018

16u27

Bron: Instagram 0 Showbizz Vorige week kondigde ex-K3-tje Josje Huisman (32) aan dat ze zwanger is. Naast heel wat felicitaties kreeg ze naar eigen zeggen ook heel wat kritiek. Die mensen dient ze nu van antwoord.

"Ik geniet zo enorm van dit wonderbaarlijk gebeuren. En van de leuke reacties", schrijft Josje op haar Instagrampagina waarop ze te zien is met een bolle buik. "Waar ik minder van geniet: ‘experts’ die gaan bekijken of dit wel of niet ‘te snel” is (?!)", laat de zangeres optekenen. "Hallo, I’m blessed! Ik leef mijn leven, zoals ik dat wil. That’s it!", besluit ze met een peaceteken. Een volgende boodschap op haar Instagram stories laat weinig aan de verbeelding over: "Moejenimeebemoeie", klinkt het.

De zangeres kreeg naar eigen zeggen heel wat kritiek omdat ze zwanger was, terwijl ze nog maar een jaar samen was met DJ en creatieve duizendpoot Cle Gyimah (27). Josje viel vorige zomer voor de charmes van de artdirector. Cle heeft Ghanese roots en runt in Amsterdam zijn eigen bedrijf Very Rare Agency, dat video- en fotoreportages maakt. Ook is hij medeoprichter van het onlinelifestylemagazine ‘BALLINNN’, dat zich vooral richt op mannen. Hun baby wordt verwacht in de winter van 2018.

Buikje! Zo blij om te delen dat @cledoingthings en ik een kindje verwachten in de winter van 2018. #closje #baby #blij!❤ Foto: @mixit 😘 Een foto die is geplaatst door null (@josjecoos) op 27 jul 2018 om 08:10 CEST