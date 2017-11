Josje: "Mijn diepgelovige familie was tegen K3" Jolien Boeckx

05u55 0 VRT Josje in 'Die Huis' Showbizz Het gebeurt zelden dat Josje (31) openhartig vertelt, behalve vanavond in ‘Die Huis’. Dat ze niet wakker ligt van kritiek op haar nieuwe muziek en dat het einde van K3 de juiste keuze was. Maar ook over haar zwaar gelovige familie, waarbij zo’n meidentrio zelfs verboden was. “Mijn ouders waren eerst òòk zo extreem, maar zijn daar gelukkig uitgestapt.”

‘"Ik geef mij over, Eric. En da's goed voor mij, want ik ben heel ongeduldig. Alles moet vooruitgaan. Maar je hebt het niet altijd allemaal onder controle, hé", lacht de gast van Eric Goens vanavond. Josje - officieel Josina Cornelia Huisman - toont eindelijk wat er achter dat hoge muurtje zit. Niet alleen dat immer goedlachse, drukke, blonde ex-K3'tje, maar ook een rustig iemand die veel nadenkt over het leven.

Op haar rechterelleboog staat psalm 139, vers 1 tot 3 uit de Bijbel getatoeëerd. 'Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.' "Het is meer dan een tattoo. Het is zelfs mijn vaders handschrift. Op m'n 18de kreeg ik de Bijbel van hem, een hele mooie met gouden rand", vertelt ze. "Als ik mensen zie creperen, doe ik daar iets aan. Dat zit in mij. Ik geloof dat we van nature allemaal met elkaar verbonden zijn. Dat vind ik liefde en dat is voor mij de betekenis van God."

