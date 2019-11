Exclusief voor abonnees Josje: “Koningin Mathilde die mijn hoed draagt: dat zou een droom zijn die uitkomt” CD

Bron: Story 0 Showbizz Op kerstdag zal het een jaar geleden zijn dat Josje Huisman (33) en haar vriend Cle de trotse ouders werden van zoontje Kamari. Bij haar rol als mama durft ze zich te laten leiden door haar moederinstinct. “Dat spreekt altijd, je moet er alleen naar luisteren”, vertelt Josje in Story.

Petje af voor de multi-inzetbaarheid van Josje Huisman. Naast talloze andere projecten heeft de voormalige K3-zangeres onlangs haar eigen hoed uitgebracht, samen met het Belgische modehuis Xandres. Dat gaat elk jaar een samenwerking aan met een andere persoonlijkheid en de keuze voor Josje was geen toeval. “Vijf jaar geleden ben ik hoeden beginnen te maken”, vertelt Josje in Story. “Ik droeg voordien ook al graag hoeden, maar ik vond het moeilijk om de juiste maat en kleur te vinden. Dus dacht ik ‘Nou, dan maak ik er gewoon zelf een’ en ik ben prompt een opleiding gaan volgen. Ik ben graag bezig met mijn handen, als kind zat ik ook al heel de tijd te breien of te haken. Dat maakt me rustig. Maar ik had nooit verwacht dat ik mijn zelfgemaakte hoofddeksels zou mogen uitbrengen. Het is wel een exclusief stuk, er zijn er maar honderd van gemaakt: een exemplaar in zachtroze wolfvilt met een stevige rand. Daardoor past hij bij verschillende stijlen, chic of casual, vrouwelijk of stoer.”

