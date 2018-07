Josje Huisman zwanger van eerste kindje SD

27 juli 2018

08u44

Bron: AD 22 Showbizz Voormalig K3-zangeres Josje Huisman is zwanger. De blondine en haar vriend Cle Gyimah verwachten hun eerste kindje. De baby wordt in de winter van dit jaar verwacht.

De 32-jarige zangeres deelt het heugelijke nieuws zelf via Instagram. "Buikje! Zo blij om te delen dat @cledoingthings en ik een kindje verwachten in de winter van 2018. #closje #baby #blij!", schrijft ze bij een foto waarop ze voor het eerst haar bolle buik toont.

Josje viel vorige zomer voor de charmes van de 27-jarige artdirector-producer en dj Cle Gyimah. Cle heeft Ghanese roots en runt in Amsterdam zijn eigen bedrijf Very Rare Agency, dat video- en fotoreportages maakt. Ook is hij medeoprichter van het onlinelifestylemagazine 'BALLINNN', dat zich vooral richt op mannen.

Josje was K3-zangeres van 2009 tot 2015. Een jaar later bracht ze haar eigen boek, 'Dresscode Josje', op de markt. Daarna stond ze ook nog op de planken in de musical 'Beauty and the Beast'.

