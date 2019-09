Josje Huisman: “Ik liet mijn placenta drogen en nam daar elke dag een deeltje van in” TDS

24 september 2019

11u22

Bron: Dag Allemaal 3 Showbizz Op 25 december kregen Josje en haar vriend Cle Gyimah het mooiste kerstgeschenk ooit: hun zoontje Kamari. Die intense ervaring zette haar wereld zozeer op z’n kop, dat ze besloot er een boek aan te wijden. “Maar dit is niet de zwangerschapsbiografie van Josje Huisman, hoor. Ik zie het meer als een inspiratieboek”, zegt Josje in Dag Allemaal. Ze deelt in haar boek eigen ervaringen, en die zijn soms opmerkelijk. “Ik heb mijn placenta laten drogen, en ’m in poedervorm laten capsuleren”, aldus Josje.

“M’n zwangerschap heeft me geleerd zachter en milder te zijn, maar het is ook de meest krachtige ervaring die ik ooit heb gehad. Het is de balans vinden tussen controle houden en loslaten, want je kan niet alles plannen. Dat vond ik moeilijk.” Er valt ook één en ander bij te leren dankzij het boek. Bijvoorbeeld dat je smoothies en capsules kan maken van je placenta, zols ook Josje deed. “Ik heb mijn placenta laten drogen, en ’m in poedervorm laten capsuleren. Ik snap dat dat voor veel mensen een ver-wegshow is, maar ik vond het toch de moeite.”

Josje nam elke dag een ­capsule in. “In de kraamperiode wel, ja. Ik voelde mij er goed bij. Voor veel vrouwen is het een hulp tijdens hun herstel na de bevalling en ik dacht: dat wil ik ook proberen. Baat ’t niet, dan schaadt ’t niet.” Josje schrijft ook over zogenoemde hypnobirthing- sessies. “Ontspanningsoefeningen boeien mij sowieso, dus voor mij was dit een manier om ze toe te passen in een andere situatie, samen met Clé. We vonden het wel fijn om dat soort dingen met z’n tweeën te doen. Ik wist niet goed wat dat inhield: contact maken met je baby. Hij zit in je buik, en dan? Je kan er geen gesprek mee voeren. Maar als je je hand op je buik legt, ­reageert je baby daar wel op.”

“Nou, de eerste keer dat ik iets voelde, was ik niet zeker of het de baby was of mijn darmen. Maar op een gegeven moment zag je het duidelijk. Kamari heeft sterke beentjes en steekt die graag vooruit, nu nog. ­Telkens als ik die voetafdrukjes in mijn buik zag, dacht ik: o wat doe je nu? (lacht)”