Josje Huisman doet opnieuw controversiële uitspraak over corona: “Durf je je medemens alweer een hand te geven of ben je daar nog niet klaar voor?” MVO

19 augustus 2020

08u58 2 Showbizz Ex-K3'tje Josje Huisman (34) beroert de gemoederen alweer op Instagram. “Ik wil niet in een mondkapjesmaatschappij leven”, schrijft ze daar. “Durf jij je medemens alweer een hand te geven?” Eerder deed ze op de sociale media al haar beklag over de verstrengde maatregelen in Antwerpen.

“Hey iedereen! Ik heb zeker niet mijn doel om mensen bozer, banger of onrustiger te maken”, steekt ze van wal. “Los van dat Corona bestaat en dat ik overlevers of nabestaanden niet wil kwetsen, wil ik ook niet in een 1,5 meter mondkapjes maatschappij leven. Er staan dingen in de spoedwet waar ik me wel zorgen over maak. Blijf je focussen op de betere uitkomst! Durf je je medemens alweer een hand te geven of ben je daar nog niet klaar voor?”

In de reacties ontstond er meteen een gepeperde discussie. “Ik ben het ook niet eens met de spoedwet. Maar wat je zegt is dom en ondoordacht. Door deze onzin op een groot platform te verkondigen kun letterlijk mensen verliezen”, reageert iemand. “Misschien moet je eens op de corona-afdeling van een ziekenhuis gaan meedraaien?”, suggereert een andere Instagrammer. “Dan piep je wel anders.” Of kortweg: “Nee, we zijn niét klaar om elkaar weer een hand te geven. Zo verspreid je het virus extra hard.”

Anderen steunen de zangeres: “Eindelijk iemand die voor zichzelf durft denken!”, klinkt het.

Eerder liet Josje zich al uit over de verstrengde coronamaatregelen in Antwerpen. Daar werd tijdelijk een avondklok en de mondmaskerplicht ingevoerd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Antwerpen was namelijk de grootste corona-hotspot van België. “Een avondklok. Verplichte mondmaskers. Je buren verklikken op aanraden van de politie…”, schreef ze toen. “In Duitsland wéten ze dat het op die manier niet de goede kant op gaat. Wanneer staan we op in Antwerpen?”

Ze refereerde dan ook aan een betoging in Duitsland, waarbij duizenden mensen op straat kwamen om te protesteren tegen de maatregelen. Huisman leek te suggereren dat men in Antwerpen hetzelfde zou moeten doen.

Dat de zangeres zich niet veel aantrekt van de coronamaatregelen liet ze eerder al merken, toen ze in Antwerpen ging betogen voor Black Lives Matter. Toen kwamen duizenden mensen op straat in het midden van de lockdown. “Ik vergelijk het zo: als men je zegt dat je voor je eigen veiligheid moet blijven neerzitten in de bus, dan doe je dat. Maar als de buschauffeur plots op de passagiers begint te schieten is het tijd om op te staan.”

