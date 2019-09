Josje heeft geen heimwee naar vroeger: “K3'tje zijn, ik mis het niet” TK

23 september 2019

19u02

Bron: MNM 2 Showbizz Op 8 mei 2016 zwaaiden Josje, Kristel en Karen af als K3 en gaven de fakkel door aan Klaasje, Marthe en Hanne. Meer dan twee jaar later heeft Josje daar allerminst spijt van. “Ik mis het niet”, vertelt ze in een interview met MNM.

In ‘Backseat Boys’ reed Josje deze ochtend mee met Kawtar van de ochtendshow van MNM. Ze vertelde daar hoe ze terugkijkt op haar periode als K3'tje. “Het is raar dat het alweer tien jaar geleden is dat ik ‘K2 zoekt K3' won. Ik kijk er wel met een goed gevoel op terug, en ik ben blij dat ik al die dingen heb kunnen doen. En ook blij dat ik daardoor nu andere dingen kan gaan doen. Maar het K3 zijn, en het hele gegeven errond, dat mis ik niet. Ik denk dat ik mijn portie gewoon heb gehad.”

Josje is intussen al even mama van zoontje Kamari. “Een baby vind ik eigenlijk niet zo moeilijk. Ik denk dat het moeilijkste nog moet komen. Maar ik weet dat ik geen panische moeder, omdat ik weet dat je het kind daar niet mee helpt. Ik hoorde onlangs de term ‘liefdevol verwaarlozen’, waarbij je je kroost laat aanklooien en pas ingrijpt als het echt gevaarlijk dreigt te worden. Ik denk dat ik zo’n moeder zal zijn. Als hij eens zijn hoofd stoot of omvalt, dat is gewoon het leven.”