Josje gaat voorlopig nog niet optreden: "Ik wil eerst een repertoire"

12 april 2019

12 april 2019

22u43

Gisteren bracht Josje haar nieuwe single 'Laat ze maar' uit. Optreden met die muziek staat voorlopig nog niet op de planning. "Ik wil eerst een repertoire', zegt ze aan nu.nl.

“Ik ben al die tijd wel bezig geweest met muziek, ook in de periode dat ik niks heb uitgebracht”, vertelt de zangeres. “Maar ik heb nu wat leuke dingen liggen en dan is het fijn om dat te kunnen delen.”

‘Laat ze maar’ gaat over zelfstandig kunnen zijn. “Ik denk dat mensen door sociale media veel sneller geconfronteerd worden met meningen die hen anders nooit zouden bereiken. Als je bekend bent, ervaar je dat nog iets sterker”, aldus Huisman. “Dat is soms best even wennen.”

Josje zegt dat haar zoontje Kamari rustig wordt van muziek, maar ze heeft hem nog geen liedjes uit haar tijd met K3 laten horen. “Nee, daarmee heb ik ‘m nog geen kennis laten maken”, lacht de zangeres. “Maar wie weet: wat niet is, kan nog komen. Mijn nichtjes dansen er wel vrolijk op bij opa en oma.”