Joshua Jackson leerde gebarentaal voor rol: "Ik was iedere avond bang dat het me niet zou lukken" SD

11 april 2018

13u01

Bron: ANP 0 Showbizz Joshua Jackson (39) heeft een aantal maanden les in gebarentaal gehad voor zijn debuut op Broadway in 'Children Of A Lesser God'. Dat vertelde de acteur in de Amerikaanse talkshow Live met Kelly en Ryan.

Joshua, die bekend is van de serie 'Dawson's Creek', speelt een leraar op een dovenschool in de nieuwste versie van het beroemde toneelstuk uit 1979 van Mark Medoff. De acteur vertelde dat hij nerveus was omdat hij niets wist over gebarentaal. Voordat het toneelstuk op Broadway kwam, speelde hij het afgelopen zomer ergens anders. "Toen was ik iedere avond bang dat het niet zou lukken", zei hij daarover. Om die angst voor te zijn, besloot hij de taal te leren.

"Ik heb Signed English geleerd", legde hij in de talkshow uit. Dat is een soort gebarentaal waarin onze spreektaal omgezet is in gebaren. Er zijn overal ter wereld verschillende versies van. Maar er is ook een speciale gebarentaal van dove mensen voor doven. Voor de versie die hij leerde, moest Joshua tegelijkertijd leren tekenen en spreken, en dat viel hem behoorlijk zwaar. "Dat is eigenlijk het moeilijkste omdat je twee heel verschillende delen van je brein gebruikt." Naast de worsteling met de gebarentaal trok de rol ook emotioneel een zware wissel op hem, biechtte hij op.

'Childeren Of A Lesser God' debuteerde op Broadway in 1980 na een succesvolle reeks in Los Angeles. Het stuk had begin jaren tachtig ook succes in het Londense West End en werd in 1986 een succesvolle film met William Hurt en Marlee Matlin. In de nieuwe versie die donderdagavond officieel in première gaat is Lauren Ridloff de tegenspeelster van Joshua.

I think we should call this one ‘ 3 dope Queens+ Kenny n Me’. But I’m open to suggestions. Such a pleasure having these two women in the house on Sunday. It is a real privilege to share this with two people I so deeply respect. Plus...always cool to have royalty in the house. #lessergodbway #startlistening Een foto die is geplaatst door null (@vancityjax) op 03 apr 2018 om 22:30 CEST