Joshua Jackson debuteert op Broadway TC

21 april 2018

Acteur Joshua Jackson, die we vooral kennen uit de reeks 'Dawson's Creek', heeft de tv-wereld even de rug toegekeerd. Zopas maakte hij zijn debuut in een Broadway-musical. Joshua speelt een hoofdrol in 'Children of a Lesser God'.

Joshua Jackson verkent nieuwe horizonten als acteur. Hij liet het werk voor de camera's even voor wat het is en stortte zich op een klassieke Broadway-productie. In 'Children of a Lesser God' wachtte hem naast acteren, zingen en dansen overigens nog een extra uitdaging. Omdat hij een de rol speelt van een leraar die verliefd wordt op een dove leerling, moest hij ook gebarentaal leren. "Dat leverde wel wat extra stress op", aldus de acteur na de première. "Nu moest niet alleen mijn gesproken tekst juist zijn, ook wat ik in gebarentaal vertelde moest correct zijn. Maar ik denk dat ik het tot een goed einde heb gebracht." Voor Joshua, die wereldberoemd werd als Pacey in 'Dawson's Creek', betekent dit geen vaarwel van zijn tv-werk. De ster werkt momenteel aan nieuwe afleveringen van reeksen waarin hij de hoofdrol speelt: 'Fringe' en 'The Affair'.