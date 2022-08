Joshua en Fabrizio over daten na reality-tv: "Afgerekend op de persoon die ik toen was”

Showbizz Overrompe­lend succes voor cast van 'Nonkels' op Rijvers Festival: "We dachten eerst dat het een grap was”

Op het Rijvers Festival in Lievegem dit jaar passeren er een heleboel grote namen. Zo traden o.a. Niels Destadsbader, Camille en Laura Tesoro al op, maar ook de cast van ‘Nonkels’ was van de partij. Ze mogen dan wel geen muzikanten of zangers zijn, het publiek stond lang in de wachtrij om met hen een praatje te slaan op het ‘Meet and Greet’-podium. Showbits-reporter Desna nam een kijkje en sprak met acteurs Jelle De Beule en Rik Verheye over dit succes.

8:00