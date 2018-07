Josh Duhamel en 17 jaar jongere Eiza González zijn uit elkaar KDL

09u14 1 Showbizz Na slechts vijf maanden is er al een einde gekomen aan de relatie tussen Josh Duhamel (45) en Eiza Gonz á lez (28). Volgens een bron zouden hun razend drukke werkschema's de reden van de breuk zijn.

De twee maakten in juni bekend dat ze een koppel waren, dat gebeurde nadat ze al een paar maanden samen waren buiten het zicht van de media. Begin juli trokken de acteur en actrice nog samen in Mexico, waar ze volgens omstanders "heel gelukkig" leken.

Voor Duhamel was het zijn eerste relatie sinds de scheiding van zangeres Fergie vorig jaar, met wie hij acht jaar getrouwd was. Eiza had eerder een relatie met Liam Hemsworth.