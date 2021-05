Jos De Man, echtgenoot van ‘Thuis’-actrice Leah Thys, is overleden

ShowbizzHet hart van Leah Thys (75) bloedt. De actrice, die al 25 jaar Marianne in ‘Thuis’ speelt, verloor haar echtgenoot. Jos De Man (88) was in coronatijden risicopatiënt, want hij kampte al enkele jaren met hart- en longproblemen. Hij overleed afgelopen nacht op 88-jarige leeftijd. Jos laat twee kinderen na: Vlaams Belang-politicus Filip en actrice Brigitte, de ex-vrouw van Hans Royaards.

Leah leerde haar man, een gewaardeerd jurist en auteur, zo’n 50 jaar geleden kennen achter de schermen van ‘Beschuldigde, sta op’, een misdaadreeks van de openbare omroep. Toen Jos De Man en Leah Thys elkaar op de set tegen het lijf liepen, was de actrice niet bepaald op zoek naar een relatie. “In het begin moest ik niet van een relatie weten. Maar dan zie je elkaar opnieuw, merk je hoe goed het klikt en dat er toch een zekere fascinatie was”, klonk het in een eerder interview. De twee werden al snel verliefd, maar uiteindelijk duurde het jaren vooraleer ze in het huwelijksbootje stapten. Toen het koppel elkaar in 2009 eindelijk het jawoord gaf, hadden ze al een relatie van 37 jaar achter de rug.

Aanvankelijk hadden de twee nog een hele tijd een langeafstandsrelatie. In haar jonge jaren woonde de ‘Thuis’-actrice nog een tijdlang in Engeland, waar ze een succesvolle carrière uitbouwde. Volgens Thys had Jos geen enkel probleem met een langeafstandsrelatie. Hij was zelf ook veel onderweg, want hij werkte als journalist op de redactie van de Haagse Post in Amsterdam. “We zagen elkaar wel om de twee weken en tijdens de vakanties. We hebben er ooit aan gedacht om ons leven in Engeland uit te bouwen, maar de huizen zijn verschrikkelijk duur, dus die stap hebben we niet gezet”, vertelde Thys enkele jaren geleden.

Niet graag in de schijnwerpers

Na het overlijden van haar vader verhuisde Leah van Engeland naar Nederland. Ze was toen een tijdje aan het werk in Arnhem en Amsterdam, maar vlak voor die periode om was, stierf ook haar moeder. Toen keerde ze terug naar België en ging ze samenwonen met Jos. Niet veel later kreeg ze de rol van Marianne in ‘Thuis’ aangeboden. Haar echtgenoot, die jarenlang te zien was in de reeks ‘Beschuldigde, sta op’, werd tijdens die periode vaak nagekeken op straat. Maar eigenlijk stond hij absoluut niet graag in de schijnwerpers. Dat vertelde zijn echtgenote in een eerder interview met HLN. “Jos leeft nu in een totaal andere wereld, van boeken en klassieke muziek. om mij een plezier te doen gaat hij weleens mee naar een feestje”, klonk het toen. Samen op stap gaan, deden de twee niet vaak, maar het koppel had veel andere raakvlakken. Bovendien vond Leah Thys de vrijheid die ze van haar man kreeg enorm belangrijk. “Een Chinees spreekwoord zegt: als je een vogeltje hebt, laat het vliegen. Als het niet terugkomt, dan is het nooit van jou geweest.”

Jos De Man was niet alleen jarenlang als jurist te zien in ‘Beschuldigde, sta op’. Naast zijn carrière als advocaat was hij ook een gewaardeerde journalist en schrijver. In augustus 2020 had zijn vrouw Leah het in een interview nog over een van zijn laatste schrijfsels namelijk het boekje ‘Wie schetst mijn verbazing? Aforismen, commentaren en dichterlijke vrijheden’. Zijn werk had bij het koppel thuis een prominente plek gekregen op de schouw en dit tussen enkele Engelstalige kleppers van bijvoorbeeld de Amerikaanse schrijfster Diana Gabaldon en Neil MacGregor. “Ik lees hem graag, mijn man. Hij schrijft veel. Het probleem is alleen dat hij zijn boeken raar of zelden op grote schaal laat uitgeven. Ik weet ook niet waarom. Hij schrijft vooral voor zichzelf en in kleine oplage voor vrienden. Ik vind het zonde, want hij schrijft ontzettend goed. Zijn laatste boek ging over de Europese Unie. Jaja, ik heb een héél, héél slimme man”, vertelde Leah destijds.

