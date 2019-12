Joris uit ‘Blind Getrouwd’ in de clinch met zijn ex: “Ze gedroeg zich héél agressief” MVO

10 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Soms gaat het snel. Joris (31) uit de jongste ‘Blind Getrouwd’ heeft nog maar amper een nieuwe liefde aangekondigd, of die is alweer voorbij. En dat zorgt voor verhitte gemoederen. “Hij heeft die foto van ons alleen maar gepost om mij zover te krijgen dat ik onze relatie niet zou opgeven”, zegt z’n ex. “Niet waar”, stelt Joris, “ik wilde Eva gewoon tonen hoe graag ik haar zie.”

In ‘Blind Getrouwd’ werd Joris gekoppeld aan Annelies, maar dat was geen match made in heaven. Herinner u onder meer haar kille reactie toen hij haar een berg witte rozen schonk. Maar vorige week had Joris hartverwarmend nieuws: hij was verliefd. Op zijn Instagram postte bij een foto van zichzelf en zijn nieuwe vriendin: Eva. Met volgende romantische boodschap erbij: ‘Het is een zwaar jaar geweest, maar nu kan ik een geheimpje onthullen. Ik heb veel geleerd, maar het grootste geschenk dat ik in mijn leven kon krijgen is dit meisje. Ze is de beste. Ik hou van jou, voor altijd, Eva.’

Eva beweert echter iets anders. Ze nam contact op met Dag Allemaal: “Onze relatie is al eerder stopgezet, en Joris heeft dit willen gebruiken om mij onder druk te zetten om onze relatie langer te behouden. Ook loopt er reeds een klacht tegen hem.”

Agressieve discussie

“Eva en ik waren inderdaad een tijdje een koppel, maar die relatie is helaas niet goed afgelopen”, beaamt Joris. “Het klikte op den duur niet meer, dus hebben wij samen beslist om er een punt achter te zetten. Op het moment van de foto waren Eva en ik wél nog samen. Toen ik die foto van ons online heb gezet, zijn er heel wat mensen berichten beginnen te sturen, zowel naar mij als naar haar. En niet alleen gelukwensen, helaas. Er zaten ook enkele venijnige reacties bij, van jaloerse meisjes. Eva had het daar heel lastig mee.”

Eva ziet het niét zo, en diende zelfs klacht tegen hem in. “Vorige week wilde ik met haar gaan praten, omdat zij beweerde dat enkele van mijn goeie vriendinnen opzichtig met mij hadden staan flirten”, meent hij. “Dat is helemaal niet waar, en ik wilde haar confronteren met die leugen. Maar dat gesprek is compleet de verkeerde kant opgegaan. Zij gedroeg zich heel agressief... Ze heeft toen zelfs een glazen deur tegen mij gegooid. En ineens stonden haar vader en broer daar, om mij te bedreigen. Ik heb toen de politie gebeld.

“Aha”, zegt Eva wanneer Dag Allemaal haar contacteerde voor een reactie, “Hij draait de rollen dus om. Dat komt mij niet slecht uit... Hier komt nog een vervolg op.”

