Joris Hessels was als jonge gast grote fan van Clouseau: “Dat Koen Wauters mijn idool is, durf ik luidop te zeggen. Ik vind het geen guilty pleasure”

ShowbizzJoris Hessels (40) is nauwelijks van ons televisiescherm weg te slaan: we zagen hem in ‘De Weekenden’, in ‘Groeten uit…’, hij speelt de onsubtiele fitnesscoach Jurgen D’Haenens in ‘Albatros’ op Canvas, in maart zien we hem en zijn kompaan Dominique Van Malder met een minireeks van ‘Radio Gaga’ op Eén en later dit voorjaar zien we hem ook op Play4 in ‘Viervoeters’, waarin hij met Dominique op zoek gaat naar nieuwe baasjes voor asielhonden. Televisiemakers kunnen alleen dromen maar van zo’n drukke agenda en dergelijke variatie van werk, en toch twijfelt Joris vaak aan zichzelf. “We hebben tijd om over van alles en nog wat na te denken en dan steken de negatieve gedachten sneller de kop op.”