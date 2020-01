Joris Hessels heeft spijt van ontrouw: “Ik kan niet zeggen dat ik ermee in het reine ben” SDE

28 januari 2020

09u51

Bron: HUMO 0 Showbizz ‘Radio Gaga’-gezicht Joris Hessels (39) vertelt in HUMO openhartig dat zijn ontrouw uit het verleden hem nog steeds parten speelt. “Ik beschouw mezelf in een principe als een heel trouwe mens", klinkt het.

“Ik heb me zelf bezondigd aan ontrouw”, geeft Joris Hessels toe in een nieuw interview met weekblad HUMO. “Dat is nog altijd een lelijke barst in mijn zelfbeeld. Het goede kind, de jongen die mensen rond zich wil laten bloeien, was toen ver weg. Ik heb heel lang niet in de spiegel kunnen kijken.” En de ontrouw zindert nog steeds na, klinkt het. “Ik kan niet zeggen dat ik ermee in het reine ben. Wat het ook zo moeilijk maakt: ik beschouw mezelf in principe als een heel trouwe mens. Trouw aan geliefden, aan vrienden, aan werkgevers die me kansen gaven, aan al mijn passies en mijn liefdes.”

Lees het volledige interview met Joris in HUMO.