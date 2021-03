Joris Hessels had ooit een relatie met zijn leerkracht: “De vonk is overgeslagen op het schoolbal”

Elke week krijgen Sven en Anke een BV over de vloer die iets komt opbiechten wat nog niemand wist. Deze keer was dat Joris Hessels die met een wel heel straf verhaal kwam. Een verhaal waar zelfs zijn vrienden tot nu toe nog niet van op de hoogte waren. In het zesde middelbaar had hij namelijk een relatie met zijn leerkracht Nederlands. “Ik zat in het zesde middelbaar en zocht een date voor het schoolbal”, legt Joris uit. “Ik had geen date, want mijn lief had het toen net uitgemaakt. Ik was alleen. Ik had sowieso al wel een boontje voor die juffrouw, en zij was ook alleen, dus ben ik naar haar toegestapt en heb ik gevraagd of zij mijn date niet wilde zijn. Zij schrok wel een beetje, maar ze heeft daar ‘ja’ op geantwoord. Dan is zij mijn date geworden. We hebben ook contact gehouden. Die vonk is eigenlijk overgeslagen op dat schoolbal, maar we hebben wel nog gewacht tot ik niet meer op school zat. Dus een paar maanden erna hebben we samen nog weekendwerk gedaan in Sint-Niklaas in een hotel, in de zomer. Zij is dan een keer meegereden naar waar ik toen woonde, dat was bij mijn ouders nog. Daar is de eerste kus geboren onder de maneschijn.”