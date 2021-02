Joris Hessels en Dominique Van Malder terug met nieuw seizoen Radio Gaga, speciaal voor zorgsector

Livios (Ver)bouwen in 2021? Hou rekening met deze trends en ontwikke­lin­gen

5 februari Ook in 2021 zijn er een aantal trends en verschuivingen in de bouwwereld. Als je gaat bouwen of renoveren, is het slim om daar rekening mee te houden. Is bouwen of renoveren momenteel het interessantst? Hoe zit het met duurzaamheid? En is een smarthomesysteem dé manier om je zonnepanelen te laten renderen? Bouwsite Livios woonde een rondetafelgesprek bij waarin de sector zich boog over wat er leeft bij (ver)bouwers.