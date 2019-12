Joris Brys is één van de dj’s voor De Warmste Week: "Eva zei: 'Neem maar een karrenvracht zakdoeken mee'" IDR

03 december 2019

00u00 1 Showbizz Studio Brussel kent zijn dj's voor De Warmste Week. Eva De Roo draait al voor de vijfde keer plaatjes tijdens de solidariteitsactie van VRT, en daarbij krijgt ze de hulp van nieuwelingen Fien Germijns en Joris Brys. "Ik weet nu al dat ik ga wenen", geeft die laatste eerlijk toe.

Hij werkt amper een jaar bij Studio Brussel, maar binnenkort mag Joris Brys (31) aan de bak als één van de drie Studio Brussel-dj's van De Warmste Week. Samen met Eva De Roo en Fien Germijns zal hij zeven dagen lang non-stop radio maken vanuit Kortrijk. "Ik vind het een heel grote eer dat ik deze kans krijg", zegt een enthousiaste Joris. "Ik ben begonnen met het zondagse programma 'Vuurland'. Daarna kreeg ik de vraag om de voormiddag over te nemen, na het onverwachte overlijden van Christophe Lambrecht. En nu is er dus De Warmste Week. Ik vind het geweldig mooi dat ik deze stap kan zetten. Toen ik de vraag kreeg, heb ik heel luid 'ja' geroepen. Ik heb me toen ook geen seconde afgevraagd of ik dat wel zou kunnen. Ondertussen heb ik al iets meer stress gehad. En ik weet nu al dat ik de avond voordien heel slecht zal slapen. (lacht) Nu, we zien wel. Ik ga het gewoon op me laten afkomen."

Goed paar oordoppen

Door de keuze voor Joris als één van de Studio Brussel-dj's van De Warmste Week, volgt hij opnieuw in de voetsporen van de betreurde Lambrecht. "Christophe heeft ongelooflijk mooie radio gemaakt tijdens Music For Life, de voorloper van De Warmste Week. Of ik mij hierdoor nu echt zijn opvolger voel? Sinds ik het ochtendblok heb overgenomen, is dat iets wat ik wel vaker hoor. Al zie ik dat zelf niet zo. Ik presenteer 'Music@Work' en zet nu een stap die Christophe eerder al zette, maar ik probeer de dingen vooral op mijn manier te doen. Maar ik blijf wel dankbaar voor alles wat ik dankzij Christophe geleerd heb. Voor ik met 'Vuurland' begon, heeft hij mij twee keer advies gegeven. Vaak ging het om kleine dingen. Dan gaf hij bijvoorbeeld aan dat ik op bepaalde momenten stiller moest praten. Dat klinkt misschien onnozel, maar voor mij is dat heel waardevol geweest. Christophe zal sowieso een stukje in mijn achterhoofd zitten tijdens De Warmste Week. Hoe hij radio maakte in Het Glazen Huis: dat is een voorbeeld voor mij. Ik kan alleen maar hopen dat ik dat net zo goed mag doen. Als hij ergens aan het luisteren is, dan hoop ik dat hij blij kan zijn met wat ik doe."

Om goed voorbereid aan de start te komen, zijn de drie presentatoren al eens samen gaan eten. "Fien en ik hebben onze ervaringsdeskundige Eva, die dit al voor de vijfde keer doet, de kleren van het lijf gevraagd. En uiteindelijk is de conclusie dat je jezelf niet kan voorbereiden. Of het moet om praktische dingen gaan. Zo heb ik al geïnvesteerd in een goed paar oordoppen, zodat ik toch een beetje kan slapen." De drie zijn immers een week van huis en worden zoals vanouds afgezonderd van familie en vrienden. "Eva raadde me ook aan om een karrenvracht zakdoeken mee te nemen, want er wordt heel wat afgeweend tijdens zo'n week. En ik ben geen man die z'n gevoelens wegsteekt. Als een verhaal mij raakt, dan verstop ik mijn tranen niet. Ik ga tijdens De Warmste Week wel in mijn achterhoofd proberen te houden dat ik professioneel moet blijven, maar ja... Er zijn nu eenmaal momenten dat mijn kwetsbare kant het dan gaat overnemen. Maar kom: als het echt nodig is, kan ik dat achteraf nog altijd op de vermoeidheid steken. (knipoogt)"

Twee artiesten, één show

Studio Brussel zendt van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december uit vanuit Kortrijk. Dit jaar is er ook een nieuw concept met 'Back to back', een reeks optredens waarbij telkens twee artiesten samen spelen voor één goed doel. De ticketverkoop voor die concerten start op maandag 9 december om 10 uur. Onder anderen Balthazar en Trixie Whitley vormen zo'n duo, net als Zwangere Guy en Arno.

Ook avond-dj Fien Germijns gaat naar Kortrijk

Naast Eva en Joris mag ook Fien Germijns (24) naar Kortrijk voor De Warmste Week. Zij presenteert momenteel van maandag tot en met donderdag tussen 18 en 19 uur 'Het programma van de eeuw', waarin ze terugblikt op de beste muziek die gemaakt werd sinds het begin van de jaren 2000. Fien studeerde radio en nam enkele jaren geleden deel aan 'Studio Dada'. Dat is het platform waarmee Studio Brussel jong talent een kans geeft. Germijns wist zich daar in de kijker te werken en kreeg na enkele omzwervingen de presentatie van 'De Afrekening' in handen. Twee jaar geleden deed ze al een eerste keer ervaring op bij De Warmste Week, toen als één van de hosts in het actiedorp. Vorig jaar was ze reporter. Germijns is ook gek op tweedehandsspullen. Samen met haar lief runt ze de Instagramaccount fernand_tweedehands, waar ze hun vondsten verkopen.