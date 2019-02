Joren uit ‘Thuis’ bekent schuld na vechtpartij: “Wat ik deed, was niet oké. Ik heb er spijt van” TDS/HL

19 februari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz In ‘Thuis’ speelt Mathieu Carpentier (22) de brave, hopeloos verliefde Joren, maar daarbuiten blijkt hij iets minder zachtaardig. Nadat Mathieu vorig jaar al eens voor de rechter stond wegens agressie, is hij opnieuw betrokken geraakt in een handgemeen. “Ik had beter anders gereageerd”, zegt een schuldbewuste Mathieu in Dag Allemaal.

Het populaire winter- sportoord Val Thorens in Frankrijk. ‘Thuis’-acteur Mathieu Carpentier was er recent om te genieten van een ontspannend en zorgeloos weekje vrij, maar dat draaide enigszins anders uit. Een aprèsskifeestje liep behoorlijk uit de hand. Midden in de nacht kreeg Mathieu het aan de stok met een groepje andere Vlamingen.

“Ja, Mathieu heeft jammer genoeg voor heel wat wrevel gezorgd”, zegt de Gentse student Sander Maene, die ons contacteerde om zijn beklag te doen. “Onze avond is in mineur geëindigd. Mathieu ging op de vuist met enkele van mijn vrienden.” Omdat de vechtpartij dreigde te ontaarden, werd volgens de student de politie erbij gehaald. “Jammer dat het zover moest komen”, zegt Sander. “En dat voor iemand die als acteur toch een voorbeeldfunctie heeft.”

Voor de volledigheid: bij bovenstaande versie dienen enkele kanttekeningen geplaatst. Volgens een getuige van de vechtpartij werd Mathieu door het trio vrienden herkend als Joren uit ‘Thuis’, waarna zij foto’s en filmpjes van de acteur begonnen te maken. Toen Mathieu vroeg om daarmee te stoppen en de beelden te verwijderen, kwam het tot wat trek- en duwwerk.

Vervelend staartje

“Dat klopt”, geeft Mathieu Carpentier toe wanneer we hem om opheldering vragen. “En daar heb ik spijt van, want dat handgemeen was niet oké en had niet moeten gebeuren. Ik had beter anders gereageerd op hun weigering om de beelden te verwijderen.”

Volgens de acteur was het overigens niet de Franse politie maar de bergwacht, een soort plaatselijke security, die erbij kwam. Zij overtuigden de drie jongeren ervan de beelden alsnog te verwijderen. “Ik dacht dat de zaak daarmee afgesloten was, maar nu zij ermee naar buiten komen, krijgt het dus nog een vervelend staartje. In het vervolg zal ik iets rustiger moeten reageren.”

Excuses

Het is niet de eerste keer dat Mathieu in opspraak komt. Vorige zomer moest hij voor de rechter verschijnen omdat hij anderhalf jaar geleden op een fuif in Alsemberg een feestganger aanviel. Het slachtoffer werd tegen de grond gewerkt en meerdere keren in het aangezicht getrapt. Met enkele kneuzingen, een afgebroken tand en een lichte hersenschudding tot gevolg.

“Het gaat hier om zeer zware feiten. Dergelijk geweld kan niet getolereerd worden”, aldus het parket toen. Na de feiten zocht Mathieu via Facebook contact met het slachtoffer en bood hij zijn excuses aan. Die woorden herhaalde hij in de rechtszaal: “Ik excuseer me voor wat ik heb gedaan. Het was fout.”

Vergissing

Volgens zijn advocaat had Mathieu iets te veel gedronken en dacht hij dat zijn slachtoffer hem eerder op de avond had aangevallen. Achteraf bleek dat hij zich van persoon had vergist. Gezien Mathieus blanco strafregister, en omdat hij zijn verontschuldigingen had aangeboden, stelde de rechter zich mild op: hij legde Mathieu een werkstraf van 80 uur op.

Mathieus reputatie heeft nu, jammer genoeg, opnieuw een deuk opgelopen. Maar tot een rechtszaak zal het deze keer naar alle waarschijnlijkheid niet komen. En de jonge acteur lijkt echt wel zinnens om niet nog eens in z’n zonden te hervallen.