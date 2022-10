Joren uit ‘Blind getrouwd’ neemt het op voor zijn belaagde bruid: “Lien heeft dit niet verdiend”

TV Jaimie uit ‘Down the Road’ maakt zijn acteerde­buut in ‘Chantal’: “Rik Verheye hielp me aan deze rol”

Jaimie Van Kerschaver (31) stal twee jaar geleden heel veel harten in ‘Down the Road’. Het populaire tv-programma bleek lang niet het einde van zijn tv-carrière, want naast dj’en, wil hij ook graag acteur worden. Zo verscheen hij zondagavond in ‘Chantal’.

