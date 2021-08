Joost Zweegers viel na ongeluk in zwart gat: “Ik had waanzinnige pijn en werd echt depressief”

ShowbizzJoost Zweegers (50), beter bekend onder zijn artiestennaam Novastar, verhuisde op zijn vierde van Eindhoven naar Neerpelt. In 1992 nam hij voor de eerste keer deel aan Humo’s Rock Rally met The Sideburns en won in 1996 de wedstrijd met Novastar. Zijn muzikale carrière leest als een sprookje, al heeft de zanger toch met heel wat problemen moeten afrekenen. In De Morgen vertelt Joost over de moeilijkste periode in zijn leven. “Ik heb ooit gedacht: nu is het helemaal voorbij.”

In 2005 viel Zweegers van een podium in Vorst Nationaal en brak zijn voet. “Dat heeft lang nagezinderd”, vertelt hij. “Ik heb twee jaar moeten revalideren, maar mentaal heeft de strijd langer geduurd. Dat heb ik lang niet doorgehad. Ik had jaren aan de weg getimmerd, een enorme doorbraak gekend met mijn debuutalbum en met ‘Never Back Down’ had ik pas een nieuwe hit. Ik zat in een goeie flow en ineens viel ik in een zwart gat – letterlijk en figuurlijk.”

Volledig scherm MIA's 2019 Joost Zweegers met zijn partner Isabelle Verreyke © Dieter Bacquaert

Zware inspuitingen

Een stom ongeluk, maar wel eentje met vergaande gevolgen voor Zweegers. “Het had veel erger kunnen zijn, maar met mijn verbrijzelde voet komt het nooit meer goed: ik moet mijn hele leven zware inspuitingen hebben. Je zult me nooit ­horen klagen, maar na het ongeval deed ik dat wel. Ik had waanzinnige pijn, dat maakt je echt depressief.”

Zoals het spreekwoord zegt: een ongeluk komt nooit alleen. En ook dat mocht Joost ondervinden. “Op een gegeven moment kon ik zelfs niet meer zingen omdat de medicatie op mijn stembanden was geslagen. Ik dacht: nu is het ­helemaal voorbij. Jongen, ik kan daar een boek over schrijven. Na veel vijven en zessen heb ik een dokter gevonden die onmiddellijk wist wat er aan de hand was.”

Joost is getrouwd met Isabelle Verreyke en hebben samen drie kinderen: Lucy (12), Judy (9) en Elton (6). “Gelukkig was mijn vrouw er, zij heeft me door die periode ­gesleurd. Toch was het pas jaren later, toen ik met producer John Leckie in Engeland kon werken, waar ik altijd van had gedroomd, dat ik besefte: nu ben ik het aan het verwerken.”

Eind augustus verschijnt de nieuwe single van Novastar: ‘Deep in the Eyes’.



Lees het volledige interview van Joost Zweegers in De Morgen hier.

Lees ook