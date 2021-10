Joni en Kato over liefde bij ‘De Redders’: “We hebben onze relatie ook voor de cast stilgehouden”

Een azuurblauwe lucht, een even blauwe zee, twee stralende gezichten en vier fonkelende ogen. “Grieks visje gevangen”, schreef Joni onder z'n eerste foto met Kato op Instagram. En z’n Griekse vis kwam hij ook al tegen in en rond de Noordzee tijdens de opnames van ‘De Redders’. “Vorig jaar hebben we elkaar voor het eerst gezien op de set. ’t Was een leuke groep en wij vonden elkaar ook wel plezant", lachen ze. “Al snel hadden we door dat er bij ons een extra klik was.” It takes two to tango en gaandeweg zijn Kato en Joni naar elkaar toegegroeid. “Een echte datum hebben we niet. Ik denk dat we allebei op hetzelfde moment hetzelfde gevoel hadden en dan heb ik het als eerste uitgesproken", zegt Joni. “Ik ben daar moeilijker in”, pikt Kato in. “Ik heb een grote mond en een klein hartje, maar dat klein hartje laat ik minder snel zien. Ik denk dat hij niet snel wist hoe ik me voelde.”