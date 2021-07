Jongste kind van Jamie Lee Curtis is transgender: “Met trots zag ik hoe onze zoon onze dochter werd”

Nuchter

In het interview vertelde de actrice ook nog even over hoe ze al 22 jaar nuchter door het leven gaat. Ze was jarenlang verslaafd aan pijnstillers en alcohol, na een cosmetische ingreep. Curtis herinnert zich een anekdote uit 1998. Ze was toen op vakantie met haar echtgenoot, en nam een handjevol pijnstillers en een glas wijn. Terwijl ze wachtte tot de medicatie zou beginnen werken, kwam een Braziliaanse genezer, die op dat moment op bezoek was, naar haar toe. “Jij bent Jamie niet", fluisterde hij haar toe. Die opmerking bleef wel hangen. Toen ze dan een maand later in Esquire een artikel las over een verslaving aan pijnstillers, viel het kwartje helemaal. “Ik herkende de geheimhouding en de obsessie. Dat was wie ik was." Daarom besloot Curtis uiteindelijk om naar een ontwenningskliniek te gaan. Sindsdien is ze nuchter. “Als ik dat niet gedaan had, was ik zeker dood geweest."