Jongetje bedreigt kerstman nadat hij maar één cadeau kreeg: “Geniet van je koekjes volgend jaar, ze zullen vergiftigd zijn”

Film ‘Close’ van Lukas Dhont op shortlist voor de Oscars: “We trekken hier zo meteen een fles champagne open”

Lukas Dhont (31) is weer een stapje dichter bij z'n Oscar-droom. ‘Close’, de tweede langspeler van de Gentenaar, heeft de shortlist gehaald in de categorie ‘Beste internationale film’. “Ongelofelijk! We zijn al de hele dag aan het wachten tot de shortlist bekendgemaakt werd”, laat de filmregisseur ons weten in een reactie. “Zo spannend was het.”

21 december