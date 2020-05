Jongeren en hun (groot)ouders praten over seks en andere taboes in online reeks van MNM: “Ik vind het leuk als ze aan m'n tenen likken” BDB

11 mei 2020

20u16

Bron: MNM 0 Showbizz Radiozender MNM heeft maandag in samenwerking met VRT Start-up een nieuwe online reeks gelanceerd. In ‘Awkward Talk’ gaan jongeren met een (groot)ouder in gesprek over allerlei onderwerpen waarover nog taboes bestaan, zoals porno, sexting en softdrugs. En dat durft al eens ‘awkward’ te zijn.

Hoe open is Vlaanderen op het gebied van seks, drugs en andere taboes? In ‘Awkward Talk’ staat elke aflevering in het teken van onderwerpen waarover jongeren niet gemakkelijk praten met hun (groot)ouders; denk aan seks, drugs, masturbatie, monogamie, geaardheid, enzovoort. Jongeren duiken daarvoor letterlijk het bed in met een van hun (groot)ouders en vormen zo een duo. Samen praten ze in alle openheid over hun persoonlijke ervaringen en kijk op het onderwerp. In de eerste aflevering over voorspel vertelt een dochter bijvoorbeeld dat ze graag een pijpbeurt geeft. “Ik vind het dan weer leuk als ze aan m’n tenen likken”, biecht de papa daarna op.

“Praten over seks en je intieme leven is niet gemakkelijk, en al helemaal niet als je gesprekspartner je (groot)ouder is”, vertelt Lotte Vanwezemael, beter bekend als Seksuolotte bij MNM. “Toch is het ontzettend belangrijk dat hierover gesproken wordt. Tieners maken een hele seksuele ontwikkeling door waarin ouders hen moeten begeleiden, zoals ze hun kinderen ook hebben leren eten, stappen en omgaan met anderen. Zwijgen over seks maakt het onderwerp taboe. Open communiceren leidt ertoe dat jongeren bewuste keuzes maken en minder risicoseks hebben. Ik moedig open gesprekken zoals in ‘Awkward Talk’ dus zeker aan!”

Drie afleveringen per week

De online reeks ‘Awkward Talk’ is ontstaan uit een onderzoekstraject van VRT Start-up. Daarin werd onderzocht hoe er een waardevolle invulling kan worden gegeven aan doodse momenten waarop we onze smartphone bovenhalen en verveeld scrollen op sociale media. Uit dat traject kwamen een aantal mogelijke oplossingen uit de bus die allemaal draaiden rond high quality shortform video’s. Vooral jongeren onder de 24 jaar bleken daarin interesse te hebben. VRT Start-up zocht vervolgens uit welke content dat jonge publiek zou willen bekijken op de smartphone. Het resultaat daarvan is ‘Awkward Talk’.

De online reeks is vanaf maandag 11 mei vier weken lang te zien op het YouTube-kanaal van MNM. Elke week worden drie afleveringen online geplaatst. De eerste episodes gaan over voorspel, daten en roesmiddelen.