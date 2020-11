“Jongen, jij moet nog veel oefenen”: Timtation krijgt kritiek van tattooshop-uitbater Tim De Pril

Celebrities INTERVIEW. Celebrity-blog­ger Perez Hilton betuigt spijt: “Ik schaam me diep dat ik zoveel sterren gepest heb”

10:58 Als er één celebrity-blogger onlosmakelijk verbonden is met Hollywood, dan is het Perez Hilton (42) wel. In zijn biografie ‘TMI: My Life In Scandal’ doet ‘de meest gehate man in showbizz’ zijn wildste avonturen van de voorbije vijftien jaar uit de doeken, van een zotte nacht met John Mayer over een jarenlange ‘feud’ met zijn frenemy Lady Gaga tot een handgemeen met de manager van de Black Eyed Peas. Onze reporter wist hem te strikken voor een openhartig interview, waarin hij toegeeft dat hij spijt heeft van zijn gedrag van de voorbije jaren: “Ik schaam me diep dat ik zoveel sterren zolang gepest heb.”